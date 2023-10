"A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" ganha pôster especial | A TARDE

Filme prelúdio de "Jogos Vorazes", "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" ganhou um pôster especial na New York Comic-Con na quinta-feira, 12. A imagem mostra a disputa entre os tributos para saírem vencedores da 10ª edição dos jogos.

Veja o pôster:

No longa, Rachel Zegler, de "Amor, Sublime Amor", interpreta a heroína Lucy Gray Baird, que é a tributo do empobrecido Distrito 12. Ela é selecionada para participar dos Jogos Vorazes e recebe como mentor um jovem Coriolanus Snow, vivido por Tom Blyth, de "The Gilded Age".



A história do filme, que se passa décadas antes de Snow se tornar o poderoso presidente de Panem, é baseada no livro prelúdio que Suzanne Collins lançou em 2020. 64 anos antes dos eventos da saga original, estamos nos chamados "Dias Sombrios", um período 10 anos depois da guerra, antes de Panem atingir seu auge.



O elenco de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes conta ainda com Viola Davis como a vilanesca Dra. Volumnia Gaul, Peter Dinklage conhecido por seu trabalho em "Game of Thrones", e Hunter Schaefer, de "Euphoria".



A direção é de Francis Lawrence, que comandou os últimos três longas de Jogos Vorazes. O roteiro ficou com Collins e Michael Arndt, que também trabalhou no segundo capítulo da saga, "Em Chamas".



A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes tem estreia marcada para 17 de novembro