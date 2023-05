“A Pequena Sereia” leva 888 mil pessoas à estreia

A releitura de “A Pequena Sereia” tem estreia com 888 mil ingressos vendidos no Brasil. O filme já arrecadou US$ 185 milhões (R$ 930 milhões) globalmente.

Para além de uma mera releitura do clássico de 1989, o novo filme reescreve e faz a correção de trechos problemáticos da obra anterior. Como pontua crítica do Cineinsite A TARDE, “se a Ariel de antigamente levava a má fama de ‘princesa menos feminista’, por abandonar o belo fundo do oceano como cantarola Sebastião em ‘Aqui no Mar’ (Under the Sea) - por um príncipe, a sereia de Halley é mais audaciosa, sonha com o mundo humano antes disso e quer outras possibilidades.”

Comparando os fins de semana de estreia, a aventura aquática ficou atrás de “Velozes e Furiosos 10”, com uma estreia de 993 mil telespectadores. Nas duas semanas que se passaram desde a estreia, foram 4 milhões de ingressos vendidos.

E a maior bilheteria de 2023 no Brasil, até este momento, continua sendo “Super Mario Bros — O Filme”, que segue em cartaz, tendo atraído 47,6 mil pessoas aos cinemas na última semana. No total, foram mais de 6,5 milhões e uma bilheteria de R$ 998,5 mil para a adaptação dos jogos da Nintendo.

Apesar dos streamings e da pirataria, no Brasil, as salas de cinema foram bem movimentadas neste último fim de semana: 2,19 milhões de ingressos vendidos com uma arrecadação de R$ 48,9 milhões.