Adaptação de Frankeinstein, “Pobres Criaturas” tem estreia adiada

Adaptação do clássico "Frankenstein" com grandes nomes como Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe no elenco, o filme “Pobre Criaturas” (“Poor Things”), do cineasta Yorgos Lanthimos (“O Lagosta”, “A Favorita”), terá o lançamento atrasado.

Previamente programado para ser lançado em 8 de setembro, o filme foi adiado para 8 de dezembro de 2023 e há expectativa que a obra seja premiada no prestigiado Festival de Filmes de Veneza, que ocorrerá em agosto deste ano.

“Pobres Criaturas” é inspirado em livro de mesmo título do autor Alasdair Gray. O livro original segue os relatos de Archie McCandless, um escocês agente público de saúde que se apaixona por uma estranha mulher chamada Bella Baxter, criada por seu amigo médico Godwin Baxter ao implantar o cérebro de bebê em gestação com o corpo sem vida da mulher, após ambas serem encontradas mortas.

Como outros filmes de Yorgos Lanthimos, a obra apresenta, no trailer, grande beleza estética, desta vez transitando entre cenas vivas e coloridas, por um lado, e em preto e branco contrastado por outro, resgatando o capricho artístico de filmes do expressionismo alemão dos anos 1920. O filme promete ser engraçado e inspirador.

20th Century Studios Brasil