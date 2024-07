Adaptação de “Minha Lady Jane” estreia nesta quinta

Série tem oito episódios - Foto: Divulgação | Prime Video

O Prime Video lança nesta quinta-feira, 27, a série britânica de romance e fantasia “Minha Lady Jane". Ambientada em um mundo alternativo da dinastia Tudor na Inglaterra, a produção terá oito episódios.

Inspirada no livro best-seller homônimo, Minha Lady Jane é uma releitura radical da história real inglesa, na qual o filho do rei Henrique VIII, Eduardo, não morre de tuberculose, Lady Jane Gray não é decapitada e nem o seu marido, Guildford. No centro desta nova série está a brilhante e obstinada Jane, que fica chocada ao ser coroada rainha e se vê alvo de vilões que buscam a coroa (e sua cabeça)... Minha Lady Jane é um conto épico de amor verdadeiro, com muitas aventuras.

O elenco é liderado pela estreante Emily Bader no papel principal de Jane Grey. Ao lado dela está Edward Bluemel (Killing Eve) como Guildford Dudley. Jordan Peters (Pirates) interpreta o Rei Eduardo. Dominic Cooper (Preacher) interpreta Lord Seymour, Anna Chancellor (Pennyworth) interpreta a mãe de Jane, Lady Frances Gray, e Rob Brydon (The Trip) interpreta Lord Dudley, o pai de Guildford. Jim Broadbent (The Duke) interpreta o Duque de Leicester, tio de Jane.

Henry Ashton (Outlander) interpreta o irmão de Guildford, Stan, e Isabella Brownson (Napoleão) e Robyn Betteridge (A Roda do Tempo) interpretam as irmãs de Jane. Kate O’Flynn (Landscapers) e Abbie Hern (Enola Holmes 2) retratam as irmãs do rei, a princesa Mary e a princesa Bess, respectivamente. O elenco ainda inclui Máiréad Tyers (Extraordinária), Joe Klocek (Segredos do Passado) e Michael Workeye (This is Going to Hurt).

A autora Gemma Burgess (Brooklyn Girls) é co-showrunner/produtora executiva, Meredith Glynn (The Boys) é co-showrunner/produtora executiva, Laurie MacDonald (Homens de Preto, Gladiador) e Sarah Bradshaw (The Mummy e Um Cavaleiro dos Sete Reinos) são produtoras executivos. Jamie Babbit (Only Murders in the Building, Nunca Fui Santa) dirige cinco dos oito episódios e é diretor/produtor executivo de produção.

Sinopse

Prepare-se para a trágica história de Lady Jane Grey, a jovem nobre Tudor que foi Rainha da Inglaterra por nove dias e depois decapitada em 1553... F*da-se. Estamos recontando a história como deveria ter acontecido: a donzela em perigo se salva. Este é um conto épico de amor verdadeiro e grandes aventuras ambientado em um universo alternativo de ação, história, fantasia, comédia e romance. Preparar-se.