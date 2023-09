Alan Moore decide doar lucros de adaptações ao Black Lives Matter

Responsável por títulos como “Watchmen” e “V de Vingança”, Alan Moore revelou que não aceita mais lucros provenientes das adaptações de suas obras para o cinema e para a TV. Em entrevista ao The Telegraph, o autor disse ter pedido para a DC Comics que redirecione a sua parte dos lucros ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em tradução livre).

Moore, que sempre foi contra adaptações de seus trabalhos, contou que não quer mais dividir o que recebe com todos os envolvidos criativamente nos projetos. “Não quero que seja dividido nem com [os artistas]. Com o lançamento dos filmes recentes, não acho que eles realmente tenham mantido o que eu assumi serem seus princípios originais. Então pedi para a DC Comics enviar todo o dinheiro de qualquer próxima série de TV ou filme para o Black Lives Matter.”

Além disso, na ocasião, Alan Moore, ávido crítico da onda de adaptações de super-herói, disse estar desgostoso com a “gentrificação dos quadrinhos que aconteceu pós-Watchmen”, dizendo que “aquele bairro foi elevado para longe do alcance dos habitantes originais”, no caso as crianças.

Agora elas são chamadas ‘graphic novels’, o que soa sofisticado e que você pode cobrar mais por elas. O que mais me atraía nas HQs não existe mais. Esses super-heróis inocentes, inventivos e imaginativos das décadas de 1940, 1950 e 1960 estão sendo reciclados para o público moderno como se fossem conteúdos adultos. Alan Moore, Autor

Em 2022, o autor afirmou que a “infantilização”dos fãs tem uma implicação política preocupante. “Essa busca por tempos mais simples, realidades mais simples - isso normalmente é um precursor do fascismo”, disse.



Alan Moore se aposentou dos quadrinhos em 2019. O autor havia anunciado em 2016 que deixaria de escrever HQs após a conclusão de “Cinema Purgatorio” e “A Liga Extraordinária”. Atualmente, o autor se dedica a escrever romances. O mais recente é o livro de contos “Iluminações”, publicado no Brasil pela Aleph.