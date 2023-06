Amor na tela: filmes para assistir (e reassistir) no Dia dos Namorados

Nas palavras de Glauber Rocha, "é uma função digna do cinema mostrar o homem ao homem". Quando assistimos a filmes, buscamos nos entreter e conhecer experiências de outras personagens que podem, de alguma forma, dar pistas sobre a vida que nós queremos ter. Neste Dia dos Namorados, o Cineinsite A TARDE separou filmes que rendem boas conversas, inspiram e dão um "sopro de vida" para a semana. Confira a lista abaixo:

Viajo porque preciso, volto porque te amo

Um geólogo apaixonado é enviado para uma região isolada no Nordeste do Brasil para o levantamento de fontes de água, mas em meio às desoladas paisagens do sertão, começa a sentir a sensação de abandono e solidão. Uma obra marcante desde o título, é um filme sobre saudade e liberdade.

Assista na Netflix ou completo no YouTube.



Your Name

Mitsuha é a filha do prefeito de uma pequena cidade, mas sonha em tentar a sorte em Tóquio. Taki trabalha em um restaurante em Tóquio e deseja largar o seu emprego. Os dois não se conhecem, mas estão conectados pelas imagens de seus sonhos.

Assista na HBO Max.

E se você gostou de “Your Name” certamente vai se emocionar assistindo “O Tempo com Você” ou o filme de 45 minutos, “O Jardim das Palavras”, ambos dos mesmos produtores.



Você nem imagina

O que parece ser uma comédia romântica comum impressiona por suas reviravoltas. Ellie Chu, uma menina tímida, ajuda Paul, o atleta da escola, a conquistar uma garota de quem, secretamente, os dois gostam. Eles acabam se conectando e aprendendo sobre a natureza do amor.

Assista na Netflix.



La La Land

É possível conciliar um grande amor com ambições de carreira? Um dos maiores musicais do século, La La Land, explora a premissa. Brilhantemente construído, desde as músicas à fotografia, é um filme que vale a pena ser visto e revisto.



Na trama, o pianista Sebastian conhece a atriz Mia, e os dois se apaixonam perdidamente. Em busca de oportunidades para suas carreiras na competitiva Los Angeles, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo, enquanto perseguem fama e sucesso.

Assista na Globoplay, HBO Max ou Amazon Prime.

Trilogia Before

Conhecida como "Trilogia Before" pelos títulos dos filmes em inglês, a série começa com "Antes do Amanhecer" (1995) e é seguido por "Antes do Pôr do Sol" (2004) e "Antes da Meia-Noite" (2013). Os filmes acompanham a francesa Celine e o estadunidense Jesse em um romance que atravessa os anos.

Os primeiros filmes são acompanhados por um senso de urgência: os dois estrangeiros, de países distantes, se encontram por acaso em uma viagem, se interessam um pelo outro, mas só tem até "antes do amanhecer" ou "antes do por do sol" para estarem juntos e se conhecerem antes que cada um siga sua viagem.

Mas a trilogia como um todo oferece um olhar dilatado sobre a passagem do tempo, à medida que acompanhamos o casal amadurecer ao longo dos anos — de 1995 a 2013. Além dos personagens, o mundo muda de um filme para o outro. Se quando o casal jovem se conheceu eles dependeriam de cartas para manter contato, no terceiro filme já há celulares e outras tecnologias. Uma linda trilogia sobre o amor vivido através dos tempos.

Assista na HBO Max.