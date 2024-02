Análise: "Bob Marley: One Love" traz amor em tempos de guerra | A TARDE

Em meio a um mundo tomado pelo ódio, um homem se propôs a pregar o amor e tentar convencer as pessoas de que a paz era possível. Bob Marley foi o principal responsável pela divulgação do reggae e da cultura rastafári pelo mundo. Com canções que atravessaram décadas, o legado do cantor se tornou eterno. Sua trajetória chega nesta quinta-feira, 15, aos cinemas com o lançamento de "Bob Marley: One Love".

O longa mostra os perrengues enfrentados pelo cantor até o lançamento de "Exodus", seu álbum de maior sucesso. A represália enfrentada na Jamaica, a revolução no modo de se fazer reggae e sua triste morte são alguns tópicos são abordados. Toda essa trama é embalada numa trilha sonora sensacional, composta em sua maioria pelos clássicos do jamaicano.

Kingsley Ben-Adir e Lashana Lynch, a Rita Marley | Foto: Divulgação

A moda das cinebiografias parece estar longe do fim. Depois de tantos filmes contando histórias de pessoas reais em um curto período de tempo, a maioria desse tipo de produção passou a entregar “mais do mesmo”. Um diferencial que o longa de Bob Marley apresenta é todo o cenário de violência e conflitos políticos que a Jamaica vivia naquele contexto, fazendo com que a mensagem de “paz e amor” conquiste o coração do público.

Outro ponto que merece elogios é a performance de Kingsley Ben-Adir como o protagonista. As cenas em que o ator sobe aos palcos são muito envolventes, sendo perceptível todo seu esforço para replicar os trejeitos do cantor. Parte dessa magia é quebrada pelo uso da dublagem nas sequências musicais. Assim como outras biografias de cantores, esse é um problema com que Bob Marley não soube lidar bem.

Filho de Bob, Ziggy Marley foi um dos produtores do longa | Foto: Divulgação

Outro problema do longa é a forma como ele aborda a vida de Marley de uma maneira um tanto quanto rasa. Por se focar bastante em repetir os mesmos flashbacks, o filme perde um tempo valioso que poderia ser gasto no desenvolvimento das relações entre o núcleo principal.

Bob Marley: One Love não se diferencia muito de outras cinebiografias que vêm sendo lançadas. Entretanto, a produção tem a seu favor um contexto histórico interessante, uma mensagem importante e a performance intensa de Kingsley. Mesmo com alguns deslizes, se torna uma boa experiência para quem quer descobrir mais sobre a maneira como Bob Marley se tornou um dos maiores ícones musicais da história.

Longa mostra os perrengues enfrentados pelo cantor até o lançamento de Exodus | Foto: Divulgação

