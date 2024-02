Análise: "Pobres Criaturas" é estranho e divertido | A TARDE

Embora não seja tão famoso, o diretor Yorgos Lanthimos é reconhecido por seus filmes para lá de bizarros. Em seu mais novo longa, Yorgos conta com um elenco de peso composto por Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe. A trama consiste em uma paródia bem humorada do clássico Frankenstein. O resultado dessa mistura inusitada foi Pobres Criaturas, filme que estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 1º.

A trama acompanha Bella Baxter, uma jovem mulher com o cérebro de uma criança. Ela vive sob os cuidados do doutor Godwin Baxter, que logo percebe o rápido desenvolvimento da moça. Recheado de momentos engraçados, o enredo aborda a jornada de autoconhecimento da protagonista e debate tópicos sensíveis como sexualidade, desigualdade social, machismo e a própria condição humana.

Apesar de carregar claros elementos da clássica história de Frankenstein, Pobres Criaturas é bem mais que uma paródia. O diretor consegue conduzir a história de um modo que a obra se torne uma experiência única e diferente. Muito disso também é mérito da estética que a produção construiu. Os cenários e figurinos parecem ter saído de um filme da Disney, gerando um contraste com o roteiro mais adulto.

Sendo um trabalho de Lanthimos, a obra também apresenta momentos para lá de estranhos. Como Godwin é retratado sendo uma espécie de cientista louco, a casa dele é lotada de coisas “pitorescas”, como uma galinha com a cabeça de um porco. A bizarrice se concentra principalmente no primeiro ato e conforme o enredo se desenvolve as coisas vão ficando mais “normais”.

Por desenvolver diversos debates sociais, era óbvio que o filme não escaparia de certas polêmicas. Um ponto que pode gerar críticas é o excesso de cenas de sexo, com algumas sendo até mesmo desnecessárias. A obra também desliza um pouco em seu final, momento em que tenta resgatar uma subtrama que não tinha recebido grande destaque até então. Apesar disso, a experiência ainda vale a pena ser vivida no cinema.

Pobre Criaturas é um filme único, engraçado e muito estranho. O longa consegue transmitir desconforto e humor na mesma medida, enquanto levanta questionamentos importantes para o nosso contexto social atual. Pode parecer diferente à primeira vista, mas se der uma chance, vai acabar se apaixonando.

Elenco barril e presença no Oscar

Logo quando foi anunciado, uma das coisas que mais chamou atenção em Pobres Criaturas foi seu elenco de grandes estrelas. Protagonizado por Emma Stone, o filme também conta com a presença de Mark Ruffalo e Willem Dafoe. O grande destaque vai para a personagem principal. Emma Stone consegue representar com perfeição uma mulher com a mentalidade de uma criança.

Uma das partes mais interessantes do longa é ver o desenvolvimento de Bella, que também é representado no seu modo de andar e falar. A personagem que Emma representa no início consegue ser completamente diferente da que aparece no final. Não à toa, a atriz é considerada uma das favoritas na corrida para o Oscar de Melhor Atriz. Mark Ruffalo também não fica atrás.

O ator interpreta o mulherengo Duncan Wedderburn e sua performance lhe rendeu um lugar entre os candidatos para o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

