Angus Cloud morreu de overdose acidental

A causa da morte do ator Angus Cloud, da série “Euphoria”, foi divulgada pela Variety na quinta-feira, 21. Segundo a revista americana, ele morreu de uma overdose acidental de fentanil, cocaína, metanfetamina e outras substâncias.

A informação foi confirmada ao veículo pelo gabinete do legista do condado de Alameda, em Oakland, na Califórnia, onde Cloud, que tinha 25 anos, morava. “Intoxicação aguda devido aos efeitos combinados de metanfetamina, cocaína, fentanil e benzodiazepinas”, apontaram oficialmente.

A morte de Angus Cloud foi noticiada em 31 de julho. A polícia local respondeu a um chamado às 11h30, e o ator foi dado como morto no local, em sua casa.

Em um pronunciamento, a família havia dito que o rapaz estava lidando com o luto pela morte do pai, que havia sido enterrado uma semana antes, além de enfrentar problemas de saúde mental. O comunicado, no entanto, não falava sobre a causa da morte.