Animaí!, DiALAB e Nordeste Lab unem forças na produção baiana

Parceria será anunciada hoje, na Saladearte CineMAM - Foto: Fernanda Maia | Divulgação

Três das principais iniciativas voltadas para a produção, formação, ações de mercado e divulgação do audiovisual na Bahia unem forças. O Animaí! - Festival Baiano de Animação e Games, o DiALAB Festival e o Nordeste Lab entram em sintonia para alavancar ainda mais projetos de roteiro de filmes, séries, além de games, dentro da produção baiana e do Nordeste.

A parceria será anunciada hoje, na Sala de Arte CineMAM, no Solar do Unhão, a partir das 17h, em uma cerimônia de apresentação destinada à imprensa, autoridades e aos interessados em conhecer melhor como se dará essa união de forças entre os três eventos, que acontecerão no final do ano, entre outubro e dezembro.

Gabriel Pires, coordenador do NordesteLab, comenta que “foi uma provocação feita para que o setor percebesse que se você trabalha, faz, quer discutir, se inteirar e fazer negócios precisará estar em Salvador em dezembro”.

“Serão duas semanas que iniciados, iniciantes, curiosos, simpatizantes e todos mais poderão achar o seu cantinho para falar, ouvir, discutir, trocar, aprender e transbordar audiovisual. A parceria do Animaí!, DiALAB e NordesteLAB só reforça que o audiovisual é diverso, abarcando uma grande amplitude de ações, nichos e é uma cadeia imensa, que dá trabalho e gera renda para muita gente” comemora Gabriel.

Diálogo

Coordenadora e idealizadora do Animaí!, Aline Cléa assinala, também, as atividades que vão acontecer na ocasião. “Elas serão realizadas no segundo semestre, com o projeto acontecendo no período de 16 a 19 de outubro, em Salvador, e, em Itaparica, de 3 a 12 de dezembro deste ano”.

Aline destaca ainda que a missão do festival é criar pontes entre as pessoas que produzem audiovisual na Bahia e no Brasil. “Vamos dialogar com a classe para trazer os temas dos debates através de seminários, workshops, palestras, destacando pontos fortes de discussão, visando o fortalecimento do mercado”, pontua.

“É importante termos um diálogo com os produtores de games e animação para focar nas necessidades específicas e, assim, contemplar o nosso público. Por isso, não vamos determinar aqui os temas das atividades. O objetivo será, ao lado da sociedade civil e dos órgãos públicos, realizar a melhor configuração para que o evento traga resultados efetivos. Nesse intuito, vamos promover um encontro com associações do setor como a Bind, Gama, Abragames, Abranima, ABCA, entre outras”, complementa Aline.

Idealizador do DiALAB, o diretor-executivo Emerson Dindo relembra a trajetória da plataforma que abraça projetos de audiovisual criados por produtores e roteiristas negros.

“Ao longo dos anos dirigindo a DIALAB, tive a oportunidade de ler histórias de todos os gêneros e conhecer pessoas de diversas partes do Brasil e de outras nacionalidades. É, sem dúvidas, uma das experiências mais transformadoras que tenho vivido na última década” crava Dindo.

“O DiALAB se transformou em um território criativo, no qual nos debruçamos por um longo processo de pesquisa, estabelecendo um diálogo aproximado com as nossas audiências e com o mercado, de modo a entregar a melhor experiência para o público e patrocinadores. A cada ano, nossos programas de desenvolvimento de projetos têm passado por um processo contínuo de amadurecimento sem deixar de lado os pilares que orientam as nossas ações: a criatividade e o pensamento crítico. Essas ações têm transformado o território criativo de Salvador em um portal para atração de novos negócios”, arremata o diretor-executivo.

Investimentos

Em relação ao potencial trazido pelo evento, Aline Cléa apresentou dados referentes ao mercado de animação e games e seu impacto na economia baiana. “Entre os anos de 2012 e 2018, as produtoras baianas de animação e de games trouxeram recursos para o Estado no montante de R$ 24 milhões. E isso com recursos oriundos somente do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), sendo que no âmbito nacional, o fundo, no mesmo período, investiu mais de R$ 129 milhões”, conclui a produtora.

O lançamento na noite de hoje, no CineMAM - Solar do Unhão, tem tudo para representar uma ainda mais presente consolidação desse mercado, com a união dos três eventos.