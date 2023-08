Anime de “Scott Pilgrim” ganha teaser e data de estreia; assista

O primeiro teaser de "Scott Pilgrim", anime que adapta a icônica graphic novel "Scott Pilgrim Contra o Mundo", de Bryan Lee O’Malley, foi divulgado pela Netflix, na última quarta-feira, 16. A produção vai estrear em 17 de novembro.

Assista ao teaser:







A animação tem Edgar Wrigt, diretor do live-action "Scott Pilgrim Contra o Mundo" (2010), como produtor executivo.

O anime contará com o retorno de todo o elenco do filme para dublar seus respectivos personagens no anime. Com isso, retornam Michael Cera como Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead como Ramona Flowers, Satya Bhabha como Mathew Pattel, Chris Evans como Lucas Lee, Anna Kendrick como Stacey Pilgrim, Brie Larson como Envy Adams e mais.

A adaptação é produzida pelo estúdio Science SARU, de "Star Wars: Visions", "Devilman Crybaby" e "Keep Your Hands Off Eizouken!".