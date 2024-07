Antes de Tony Stark, Robert Downey Jr. quase viveu vilão na Marvel

- Foto: Divulgação

Antes de interpretar Tony Stark e Homem de Ferro, o ator Robert Downey Jr. quase foi escalado para viver um vilão em 'Quarteto Fantástico' em 2005. A informação foi divulgada pelo ator e diretor Jon Favreau.

Em depoimento ao livro 'The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe’, dos jornalistas Tara Bennett e Paul Terry, sobre a história dos Estúdios Marvel, ele contou que executivos da Marvel ofereceram o papel de Doutor Destino a Downey Jr., mas o astro não aceitou.

Em vídeo com Kevin Feige para celebrar os 15 anos da estreia de 'Homem de Ferro', ele voltou a falar sobre o caso.

"Lembro que todos vocês já se encontraram com ele [Downey Jr.] para Doutor Destino ou algo assim em outro projeto. Acho que ele talvez tenha se destacado no Quarteto Fantástico, então todo mundo meio que sabia quem ele era", disse ele, que seguiu.

"Lembro-me de sentar com o cara e pensar: 'Ele tem aquele brilho nos olhos e está pronto.' Foi quando estávamos em seu escritório e apontamos para a foto dele, dizendo: 'Precisamos tentar descobrir isso'".