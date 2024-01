Aos 78 anos, morre Lynne Marta, a tia Lulu de “Footloose” | A TARDE

Famosa por interpretar a tia de Kevin Bacon no clássico “Footloose: Ritmo Louco”, de 1984, a atriz Lynne Marta morreu nesta quinta-feira, 18, aos 78 anos. Um amigo da artista confirmou a informação ao The Hollywood Reporter. Ele citou complicações de câncer como causa da morte.

Marta, que é natural de Nova Jersey, começou a carreira como dançarina em programas de TV e logo conseguiu papéis em séries populares, como “Gidget” (1966) e “The Monkees” (1966), além de ter aparecido em toda a primeira temporada da antologia “O Jogo Perigoso do Amor” (1969-1970).

Nas telonas, a atriz se destacou primeiro no faroeste “Céu Vermelho ao Amanhecer (1971)”, e logo depois fez par com Clint Eastwood em “Joe Kidd” (1972), onde Marta interpretava a esposa de um fazendeiro rico (Robert Duvall) que se apaixona pelo caçador de recompensas vivido por Eastwood.

Já em “Footloose”, Marta deu vida à Lulu Wernicker, a tia interiorana do garoto de cidade grande Ren McCormak, que vai morar com ela e logo começa a desafiar as morais restritas da cidadezinha. O longa foi fenômeno de bilheteria e lançou a carreira de Kevin Bacon.

Outros trabalhos de Marta incluem aparições nas séries “The F.B.I.” (1969-72), “Kojak” (1974), “Starsky & Hutch” (1975-1978), “As Panteras” (1978-1980), “A Supermáquina” (1984), “Law & Order” (1993) e “Plantão Médico” (2002). No cinema, fez ainda “Areia Sangrenta” (1980), “O Primeiro Poder” (1990) e “Três Solteirões e uma Pequena Dama” (1990).