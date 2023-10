Aos 90 anos, ator Michael Caine anuncia aposentadoria | A TARDE

Uma das figuras mais respeitadas e renomadas de Hollywood, o ator Michael Caine, de 90 anos, confirmou oficialmente sua aposentadoria após 70 anos de carreira.

Ele já havia indicado intenção de se aposentar, mas cedia a tentações para novos projetos: "Eu sempre dizia que iria me aposentar. Bem, agora é isso", afirmou Caine à BBC.

"Pensei, tive um filme em que interpretei o protagonista e recebi críticas incríveis... O que vou fazer que supere isso?", seguiu ele.

Em seu último trabalho, o ator dá vida a Bernie Jordan, um veterano da Segunda Guerra Mundial da vida real que ganhou manchetes em 2014 quando fugiu de sua casa de repouso para participar das celebrações do Dia D na França.

Ele citou, no entanto, que outro ponto importante para a sua decisão foi a redução de ofertas para atuar na velhice. "Não há protagonistas de 90 anos, haverá jovens rapazes e moças bonitos. Então eu pensei, é melhor eu sair com tudo isso".

Ele começou sua carreira como ator nos anos 1950 e participou de diversos filmes icônicos, como seu papel em "Batman: The Dark Knight" como Alfred Pennyworth, seu desempenho em "The Cider House Rules" que lhe rendeu um Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, e sua interpretação em "The Italian Job".

Ele também foi reconhecido por sua atuação em "The Cider House Rules" e "Hannah and Her Sisters".