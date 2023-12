Após 23 anos, "A Fuga das Galinhas 2" estreia no streaming | A TARDE

Segunda parte da animação de sucesso lançada em 2000, “A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets” estreou na Netflix nesta sexta-feira, 15. Para quem quiser relembrar a história, o primeiro filme também está disponível na plataforma, e vai ser exibido na Sessão da Tarde da Globo, na TV aberta, nesta sexta.

Na produção, após mais de 20 anos, a galinha Ginger e sua turma retornam para uma nova aventura. Depois de fugir da Fazenda Tweedy, ela vive longe dos perigos humanos, mas acaba colocando a sua liberdade em risco para enfrentar uma nova ameaça.

Dirigido por Sam Fell, que também trabalhou no primeiro filme, o longa popularizou a técnica de claymation, onde cada objeto é esculpido em plasticina (massa de modelar) ou barro. Assista ao trailer:

Divulgação brasileira

Para divulgar a produção no Brasil, a Netflix fez uma parceria com a atriz Bruna Griphao, que durante sua participação no BBB23, teve a aparência comparada a da personagem Ginger.

"Tá rindo, né? Cês tão rindo, né?. A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets já está disponível", escreveram na legenda da publicação no Instagram.

A frase foi dita pela artista durante uma das provas de resistência, que rendeu diversos memes nas redes sociais.

Veja: