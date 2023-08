Após grave acidente, Jeremy Renner surge totalmente recuperado

Sete meses depois do grave acidente no qual quebrou mais de 30 ossos, Jeremy Renner está totalmente recuperado. O astro da Marvel, de 52 anos de idade, foi flagrado na festa de aniversário de Kate Beckinsale (Anjos da Noite) em Los Angeles, na Califórnia, neste fim de semana.

Jeremy passou os últimos meses em reabilitação física e utilizando bengala para se locomover. Já sem o equipamento, o “Gavião Arqueiro” surgiu todo sorridente no evento [veja vídeo]. Ele estava acompanhado do ator e diretor Casey Affleck, irmão de Ben Affleck.

Em janeiro deste ano, Renner foi atropelado por uma máquina de limpar neve, em Reno, no estado de Nevada, Estados Unidos. Na ocasião, ele foi puxado para baixo do veículo ao tentar acionar o freio de emergência, na tentativa de salvar o sobrinho.

Com o acidente, o artista sofreu fratura em mais de 30 ossos. Os ferimentos foram graves e Renner, que ficou acordado, disse que perdeu "muita carne e osso", o que o levou a imaginar que iria morrer.

Em entrevista, Jeremy Renner revelou que chegou a escrever uma carta de despedida aos familiares e pediu para não viver “conectado a uma máquina".

"Não me deixe viver conectado a uma máquina. Se a minha existência vai ser condicionada a remédios e analgésicos, me deixem ir", escreveu ele enquanto estava no hospital.

A caixa torácica de Renner foi reconstruída com metal. Placas de metal também foram colocadas em seu rosto e hastes de titânio foram usadas em uma de suas pernas. O olho dele chegou a saltar da órbita durante o impacto.

O ator ficou em estado grave na UTI por duas semanas e incapaz de andar por meses.