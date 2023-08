Após polêmica, "Barbie" vai estrear no Oriente Médio; entenda

Sucesso da diretora Greta Gerwig que já ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão na bilheteria global, "Barbie" vai estrear nos cinemas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos na próxima quinta-feira, 10, segundo o The Hollywood Reporter.

A informação do lançamento do longa no Oriente Médio foi confirmada após um dilema entre a Warner Bros. e os censores árabes, que fizeram objeções a supostos "conteúdos LGBTQIA+" incluídos na trama. Ainda não se sabe como as partes chegaram a um acordo e se a versão de Barbie a ser exibida lá será a mesma lançada em outros países.

Barbie seria lançado originalmente em 21 de julho na Arábia Saudita e em outros territórios da região, mas foi adiado, provisoriamente, até 31 de agosto.

Até o momento, outros países do Oriente Médio, como o Kuwait – que é o mais restritivo da região quando se trata de filmes ocidentais –, não confirmaram se vão seguir a decisão da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes.

Sucesso de bilheteria

Barbie dominou pelo terceiro fim de semana consecutivo os cinemas dos Estados Unidos e Canadá, impulsionando a arrecadação global do filme para mais de US$ 1 bilhão, um marco inédito para uma diretora mulher solo, estimou neste domingo, 6, o observador da indústria Exhibitor Relations.

O blockbuster dirigido por Greta Gerwig, e estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, arrecadou cerca de US$ 53 milhões no período de sexta-feira a domingo, totalizando aproximadamente US$ 459 milhões na América do Norte e impressionantes US$ 1,03 bilhão em todo o mundo.