Artista de efeitos especiais comenta declínio do CGI em Hollywood | A TARDE

As discussões sobre a qualidade do CGI (Computer Graphic Imagery) no cinema e nas séries são sempre recorrentes. Muito tem se falado sobre como os efeitos digitais têm piorado nos últimos anos. Diante disso, o artista Rassoul Edji, que trabalha na indústria, explicou a questão em sua conta no X (antigo Twitter).

“Artista de efeitos especiais aqui, o que acontece é o seguinte: clientes continuamente mudam o briefing e o design, e o planejamento não é mais uma prioridade. Nós temos que fazer muito mais trabalho dentro de uma janela de tempo muito menor”, afirmou.

“Nós precisamos e podemos criar trabalhos melhores do que os do passado, nós só precisamos do time de liderança certo, planejamento e tempo para garantir que isso aconteça. O filme médio, durante seu processo de pós-produção, muda muito mais hoje do que no passado. Isso significa que novos trabalhos vão sendo adicionados à nossa fila e nós temos que descartar ou recomeçar trabalhos já em andamento (ou até finalizados). A mentalidade ‘conserta isso depois’ não tem ajudado”, pontuou.

Por fim, ele destacou que, assim como tudo relacionado a efeitos especiais, “quase sempre o estúdio ou time de liderança é responsável quando as coisas não acontecem, e não os artistas de efeitos especiais”.

Veja a publicação:

VFX artist here, heres what happened: Clients continually change the brief, shot design and planning are no longer a priority, and we have a lot more work to get through in a shorter amount of time. We have and can create work better than back in the day, it just needs the right… https://t.co/ws2RTthaUV