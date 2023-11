“As Marvels”: Primeiras críticas destacam química entre protagonistas | A TARDE

“As Marvels” tem estreia marcada para 9 de novembro e as primeiras reações ao filme de Nia DaCosta destacam o humor e a química entre as protagonistas Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris, que interpretam, respectivamente, Capitã Marvel, Kamala Khan e Monica Rambeau.

Confira algumas reações:

Nate Richard (Collider)

I went into #TheMarvels with extremely low expectations and it wasn't half bad.

Iman Villani and Teyonah Parris are easily the highlights. Love their chemistry with Brie Larson.

Unfortunately, the story is a huge mess with an underutilized villain and an underwhelming finale. pic.twitter.com/71xYG2B3NJ — Nate Richard (@NateKnowsMovies) November 8, 2023

“Eu entrei em As Marvels com expectativas muito baixas, mas não foi nem um pouco ruim. Iman Vellani e Teyonah Parris são facilmente os destaques, e a química delas com Brie Larson é maravilhosa. Infelizmente, a história é uma grande bagunça, com uma vilã mal utilizada e um finale decepcionante.”



Herb Scribner (The Washington Post)

My early #TheMarvels review —



—Yes. So much yes.



—This film is so much fun and exactly what a comic book movie should be. It’s funny, silly, short and sweet, action-packed. Loved the cosmic sci-fi moments. Plenty of MCU interconnectivity without being overbearing.



—We will… pic.twitter.com/ANzu9cQ9MH — Herb Scribner (@HerbScribner) November 8, 2023

“Este filme é tão divertido, e exatamente o que uma adaptação de quadrinhos deveria ser. É engraçado, bobo, curto, doce e cheio de ação. Amei os momentos de ficção científica cósmica. Muitas conexões com o MCU, mas isso nunca ofusca a trama principal.”



Clayton Davis (Variety)

#TheMarvels worked for me. Female Avengers team-up movie packs in chuckles, cats, hairballs, and musical sequences. Much more episodic than a cinematic endeavor, but I think that's its greatest strength. Great post-credits. Loved my leading lady trio. Great visual effects. Jersey… pic.twitter.com/uWk9w4M4Og — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) November 8, 2023

“As Marvels funcionou para mim. É um filme dos Vingadores com um time inteiramente feminino, que oferece risadas, gatos, bolas de pelo e sequências musicais. É mais episódico do que cinematográfico, mas eu acho que isso é sua maior força. Ótima cena pós-créditos. Amei o trio de protagonistas femininas. Efeitos visuais ótimos.”



Kristen Maldonado (Pop Culture Planet)

#TheMarvels is the most fun I’ve had watching a superhero movie in a while! It’s hilarious, action-packed & full of girl power. Kamala was a stand out & so many moments surprised me. There was a great balance of the team, while dropping shocking bombs that will change EVERYTHING. pic.twitter.com/Zj6Lbc5xKn — Kristen Maldonado (@kaymaldo) November 8, 2023

“Eu me diverti mais com As Marvels do que com qualquer filme de super-heróis recente! É um filme hilário, cheio de ação e poder feminino. Kamala é o destaque, mas tantos momentos me surpreenderam. Existe um ótimo equilíbrio entre o time principal, e o filme também solta algumas bombas que mudam tudo no MCU.”