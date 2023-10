"As Marvels" terá a menor duração do MCU | A TARDE

O próximo filme do Universo Cinematográfico da Marvel, "As Marvels", terá a menor duração entre os longas da franquia: 1h e 45 minutos. A informação foi divulgada pela rede de cinemas AMC.

Com estreia marcada para 10 de novembro, o filme vai contar com a Monica Rambeau (Teyonah Parris), a Fóton; Carol Danvers (Brie Larson), a Capitã Marvel; e Kamala Khan (Iman Vellani), a Ms. Marvel. Conectadas por conta de seus poderes, elas vão se unir contra uma inimiga em comum.

Com direção de Nia DaCosta, do elogiado "Candyman", As Marvels também tem no elenco Samuel L. Jackson, que retorna como Nick Fury, e o Park Seo-joon, de "Parasita".

Assista ao trailer de As Marvels: