As Marvels: trailer oficial com cenas inéditas é lançado

Em clima de aventura, foi lançado nesta sexta-feira, 21, o trailer oficial de “As Marvels”. No longa, Carol Danvers (Brie Larson), a Capitã Marvel, Kamala Khan (Iman Vellani), a Ms. Marvel, e Monica Rambeau (Teyonah Parris), a Fóton, vão precisar unir forças para derrotar a vilã Aniquiladora (Zawe Ashton).

O trailer apresenta mais detalhes da trama, com várias cenas inéditas, após o teaser inicial do filme lançado em abril. O trio de heroínas acaba conectado devido aos seus poderes, e precisa lidar com essa anomalia ao mesmo tempo em que luta contra a ameaça em comum.

Além das três protagonistas, Samuel L. Jackson volta como Nick Fury. O elenco coadjuvante conta ainda com Park Seo-joon (Parasita). O filme é dirigido por Nia DaCosta (Candyman), com roteiro de Megan McDonnell (WandaVision).

As Marvels estreia dia 9 de novembro, de modo exclusivo nos cinemas. Confira o trailer: