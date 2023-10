“Assassinos da Lua das Flores” ganha prévia com Martin Scorsese; veja | A TARDE

Um vídeo inédito dos bastidores de “Assassinos da Lua das Flores”, novo filme do diretor Martin Scorsese, foi liberado pela Paramount na segunda-feira, 16. Na prévia, o diretor conversa com Geoffrey Standing Bear, chefe principal da comunidade Osage, retratada no longa.

Assista ao vídeo:





O longa é baseado no livro best-seller homônimo de David Grann. “Killers of the Flower Moon” é ambientado na Oklahoma da década de 1920 e retrata uma série de crimes brutais que ficaram conhecidos como o Reino do Terror.



Além de Leonardo DiCaprio, o elenco também conta com Robert De Niro, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion e Tantoo Cardinal. O roteiro da adaptação é assinado por Eric Roth, responsável pelo texto de “Forrest Gump: O Contador de Histórias”.

O filme estreia em 19 de outubro nos cinemas e, posteriormente, terá estreia na plataforma Apple TV+.