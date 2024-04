Ator de A Bruxa de Blair de 99 detona reboot: "Frustração só aumenta" | A TARDE

Ator do filme original de 1999, Joshua Leonard usou as redes sociais para demonstrar seu descontentamento com o reboot do terror, que teve o desenvolvimento confirmado pela Lionsgate durante a CinemaCon.

O filme original contou a história de três jovens cineastas, que desaparecem ao entrar em uma floresta para gravar um documentário sobre a lenda de uma bruxa local.

Joshua compartilhou uma publicação sobre o reboot com seu rosto e afirmou que só teve conhecimento da produção após ser informado por amigos. Ele frisou que o filme está sendo desenvolvido por dois estúdios pelos quais ele tem

"Minha frustração só aumenta porque tentei contato com a Lionsgate há mais de um mês para uma exibição beneficente do filme, em prol de arrecadar dinheiro para artistas sem plano de saúde, e NINGUÉM me responde", escreveu.

Ele afirmou ainda que, em 1999, informaram à equipe que estavam perdendo dinheiro com Marketing e que havia possibilidade de os atores deverem dinheiro.

"Um infiltrado de Hollywood disse à imprensa que nós (atores) recebemos 4 milhões de dólares como compra pelos nossos pontos de propriedade, enquanto, na realidade, fizemos 300 mil... e NUNCA vi nem mais um centavo".

Ele finalizou afirmando amar o filme e os fãs, mas lamentou o desrespeito. "Neste momento, são 25 anos de desrespeito por parte das pessoas que embolsaram a parte de leão (trocadilho pretendido) dos lucros do NOSSO trabalho, e isso parece tanto nojento como sem classe".