Ator de “The Office” morre aos 50 anos | A TARDE

Conhecido principalmente como o Keith na versão britânica da sitcom “The Office”, ator Ewen MacIntosh morreu nesta quarta-feira, 21, aos 50 anos de idade. A causa da morte não foi revelada. A notícia foi dada pela agência que cuidava da carreira do ator, a JustRight Management, em um comunicado.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte pacífica do nosso querido gênio da comédia Ewen MacIntosh. Sua família agradece a todos que o apoiaram”, diz o comunicado.



Em uma publicação no X (antigo Twitter), Ricky Gervais, criador de The Office, comentou sobre a morte do ex-colega de elenco.



“Notícias extremamente tristes. O adorável e muito engraçado Ewen MacIntosh, conhecido por muitos como o Big Keith de The Office, morreu. Ele era totalmente original. Descanse em paz”, escreveu Gervais.



Além de The Office, MacIntosh também trabalhou em outras séries britânicas como “After Life” (2022), “Life’s Too Short” (2011) e “Little Britain” (2003).