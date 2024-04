Ator de Todo Mundo Odeia o Chris bate 1 milhão após mutirão do Brasil | A TARDE

O brasileiro realmente não tem limites! Vincent Martella, o eterno Greg da série 'Todo Mundo Odeia o Chris', ultrapassou a marca de 1,6 milhões de seguidores no Instagram nesta quinta-feira, 4, devido a grande ajuda de fãs do Brasil que invadiram seu perfil após uma postagem. O ator publicou uma foto usando uma camiseta que tinha escrito: “Eu sou famoso no Brasil”.

Fãs da renomada série que foi sucesso anos 2000 ainda realizam um mutirão nas redes sociais, com objetivo de que Vincent supere o número de seguidores de Tyler James Williams, que imortalizou justamente o protagonista Chris no Sitcom.

Apesar da boa avaliação da série no Brasil, Tyler Williams já reclamou muitas vezes de fãs brasileiros que sempre comentam referências da série em suas redes sociais. Ele também alfinetou os brasucas em uma propaganda para uma rede de fast food. O ator tem 2,3 milhões de seguidores atualmente, enquanto o seu ex-colega de camarim possui 1,6 milhões.

Ao bater a quantidade de 1 milhão de seguidores, Vincent celebrou o feito em uma live na rede social Instagram, agradecendo aos fãs brasileiros. “Foi muito divertido assistir a isso hoje”, elogiou.

Nas postagens de Vincent, brasileiros tem brincado com referências à série, como “Cara, ela tá tão na sua”, ou “Comprou a camiseta com o Perigo?”. “O amigo do carinha que mora logo ali”.