Ator de “Watchmen” e “A Força do Destino” morre aos 87 anos | A TARDE

O ator Louis Gossett Jr., de “Watchmen” e “A Força do Destino”, morreu nessa quinta-feira, 28, aos 87 anos, em sua casa em Santa Mônica, nos Estados Unidos. O sobrinho do ator confirmou a morte à Associated Press. A causa do falecimento não foi revelada.

“É com grande pesar que confirmamos que nosso amado pai faleceu esta manhã. Gostaríamos de agradecer a todos pelas condolências neste momento. Por favor, respeite a privacidade da família durante este momento difícil”, disse a família do ator em comunicado oficial obtido pelo The Hollywood Reporter.



Gossett Jr. começou sua carreira como ator aos 17 anos, ainda na década de 1950, em peças da Broadway. Ele foi o segundo homem negro a vencer um Oscar, com o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por “A Força do Destino”, de 1983.



Na TV, sua carreira começou com pequenas participações especiais no final dos anos 1960, em séries como “Bonanza”, “The Mod Squad” e “Good Times”. Mas seu papel mais marcante viria em “Raízes”, aclamada minissérie norte-americana que lhe rendeu um prêmio de Melhor Ator no Emmy. Ele foi indicado outras sete vezes.



Um dos papéis mais recentes de Louis Gossett Jr. foi o seu trabalho como a versão idosa de William Reeves em “Watchmen”, minissérie da HBO que também lhe rendeu uma indicação ao Emmy.