Ator Mark Margolis, de 'Breaking Bad' e 'Scarface', morre aos 83 anos

Um dos atores da série “Breaking Bad”, Mark Margolis, morreu aos 83 anos nesta quinta-feira, 3. O ator estava internado em um hospital em Nova York, nos Estados Unidos, para o tratamento de uma doença diagnosticada recentemente que ainda não foi divulgada.

Em “Breaking Bad”, estrelada por Bryan Cranston, ele garantiu uma indicação ao Emmy. Seu último trabalho foi na série “Your Honor”, na qual voltou a contracenar com o ator.

O anúncio da morte foi feito pelo filho do ator, Morgan Margolis, de acordo com a revista “Hollywood Reporter”. O americano ficou mais conhecido pelo seu trabalho como o vilão Hector Salamanca, um poderoso traficante de drogas e de poucas palavras, em duas séries. Também teve importantes papéis no cinema, como em "Scarface" (1984) e "Ace Ventura - Um Detetive Diferente" (1994).

A carreira de Mark Margolis teve início nos anos 1950, participando da novela "Guiding Light". Ele também teve papéis coadjuvantes em filmes como "Going in Style" (1979) e "Dressed to Kill" (1980).

O ator ainda teve uma parceria com o diretor Darren Aronofsky, com participações nos filmes "Pi" (1998), "Réquiem para um sonho" (2000), "Fonte da vida" (2006), "O lutador" (2008) e "Noé" (2014).