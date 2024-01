Ator processa Disney por lesões sofridas durante gravações | A TARDE

O ator britânico Ralph Ineson, de 54 anos, está processando a Disney por lesões sofridas durante as filmagens do revival de “Willow”. Segundo o Deadline, ele afirma ter sofrido danos permanentes nos ombros em uma filmagem noturna no Reino Unido.

De acordo com o processo, durante as filmagens no set em Gales do Sul, em julho de 2021, Ineson estava vestido como um cavaleiro de armadura e lutando com um ogro de quase três metros de altura quando caiu desajeitadamente e deslocou o ombro.

Willow foi cancelada pela Disney em março deste ano após a exibição de apenas uma temporada.