Ator que dá vida a Dinho nos cinemas manda recado aos baianos; assista | A TARDE

O último dia da CCXP23, em São Paulo, foi marcado pela exibição prévia de “Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe”. A produção, inspirada na icônica banda de pop rock brasileiro, estreia nos cinemas em 28 de dezembro.

Intérprete do vocalista Dinho nos cinemas, o ator Ruy Brissac mandou um recado especialmente para os espectadores baianos, através do Cineinsite A TARDE. Vale lembrar que Dinho era baiano, natural da cidade de Irecê.

Ao Cineinsite, Ruy, que estava caracterizado como Dinho, em sua icônica roupa de Batman, também antecipou que haverá uma pré-estreia com a presença do elenco na capital baiana. Ao final da exibição do filme, os artistas foram tietados pelos fãs, que aproveitaram para tirar várias fotos.

Na cinebiografia Alberto Hinoto interpreta Bento, Robson Lima é Júlio Rasec, Adriano Tunes é Samuel Reoli e Rener Freitas vive Sergio Reoli. A banda faleceu no dia 2 de março de 1996, após um jatinho em que voltavam de show em Brasília bater na Serra da Cantareira, em São Paulo. No entanto, o longa não explora o pós-acidente.

Confira o vídeo especial para o Cineinsite:

Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

*De São Paulo