Ator revela tentativa frustrada de viver Superman em “Homem de Aço"

O ator Jamie Dornan, de "Cinquenta Tons de Cinza", revelou que chegou a fazer um teste preliminar para interpretar o Superman em "Homem de Aço", do diretor Zack Snyder. Porém, em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, ele disse que não teve uma experiência positiva.

Dornan contou que o teste aconteceu "há muito tempo". "Tipo quando Henry Cavill foi escalado, provavelmente foi há uns 12 anos ou algo assim", contou Dornan.

"Eu usei meu próprio traje no teste. Será que foi um erro? Eram pijamas do Superman, não um traje real. Lembro de um teste inicial para isso. Não cheguei nem perto de vestir o traje [real]", disse o ator.

Dornan contou ainda que teve reuniões com chefes de estúdios, mas que nunca entrou profundamente em um processo de testes com os executivos da Warner Bros.e DC.

No fim das contas, Henry Cavill conseguiu o papel do Superman e deu vida ao personagem em “O Homem de Aço” (2013), “Batman vs. Superman” (2016) e “Liga da Justiça” (2017).