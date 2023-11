Atores em greve marcam nova negociação com estúdios | A TARDE

Quase duas semanas após executivos da AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), associação que representa os grandes estúdios, abandonar negociações, o SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), sindicato que representa os atores de Hollywood, agendou uma nova reunião para a próxima terça-feira, 24.

Na reunião anterior, os executivos que representam os estúdios de Hollywood abandonaram as negociações por acreditarem que a conversa não estava “se movendo em uma direção produtiva”.

A greve dos atores de Hollywood, que lutam por melhor remuneração e segurança do trabalho, começou em julho de 2023 e já completou 100 dias. Diante disso, vários atores estão pressionando o sindicato para a conclusão da greve, visto que afeta diretamente as finanças dos envolvidos e a economia de várias cidades.

Entre as reivindicações da categoria estão as remunerações e condições de trabalho melhores, além da regulamentação no uso de inteligência artificial na indústria cinematográfica.