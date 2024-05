Atriz de 'Euphoria' responde crítica; "Feia que não sabe atuar" | A TARDE

Um dos nomes mais comentados atualmente de Hollywood, a atriz Sydney Sweeney, de 26 anos, ganhou destaque ao estrelar a série 'Euphoria', na qual interpreta Cassie Howard. No cinema, ela participou de filmes como: 'Madame Teia', 'Imaculada' e Todos Menos Você.

Recentemente, a professora e produtora cinematográfica Carol Baum criticou a atriz, a definindo como "feia que não sabe atuar" para seus alunos. Agora então, Sweeney resolveu se pronunciar, através de seus representantes.

"O quão triste é uma mulher em uma posição de compartilhar seu conhecimento e experiência escolher, em vez disso, atacar outra mulher?", questionou a atriz.

"Se isso é o que ela aprendeu em décadas na indústria e sente ser apropriado para ensinar a seus alunos, isso é vergonhoso. Desprezar injustamente uma colega produtora fala muito sobre o caráter da senhorita Baum", finalizou.

Sweeney está em cartaz atualmente, com o terror 'Imaculada'. Na trama, ela vive Cecilia, uma jovem religiosa que se torna freira em um convento isolado na região rural italiana. Após uma gravidez misteriosa, Cecília é atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento. A experiência religiosa está prestes a se transformar em um pesadelo. Seria a gravidez uma dádiva ou uma maldição?

O elenco traz nomes,como: Álvaro Morte (La Casa de Papel), Simona Tabasco (The White Lotus), Benedetta Porcaroli (Baby) e Dora Romano (The Hand of God). A direção é de Michael Mohan (Observadores). Imaculada está em cartaz no Brasil.

Entenda a crítica

Em conversa com Janet Maslin, jornalista e crítica do New York Times, após uma exibição de 'Gêmeos: Mórbida Semelhança', a produtora Carol Baum, que trabalhou em longas como 'O Pai da Noiva' ,1991 e 'Buffy - A Caça-Vampiros', afirmou que Sweeney não é bonita e também "não sabe atuar".



"Tem uma atriz que todos amam atualmente, Sydney Sweeney. Eu não entendo. Eu estava no avião e assisti ao filme dela, porque queria ver. Eu queria saber quem ela é e entender o porquê de todo mundo estar falando sobre ela", declarou.

A produtora então, deu sua opinião sobre 'Todos Menos Você', comédia romântica estrelada por Sweeney e Glen Powell.

"Eu assisti a esse filme, que é impossível de se assistir, desculpa as pessoas que amaram, essa comédia romântica em que eles se odeiam".

Carol Baum dá aulas de cinema na Universidade do Sul da Califórnia.

"Eu disse para a minha turma: 'Expliquem essa garota para mim. Ela não é bonita, não sabe atuar. Por que ela está tão em alta?'"

"Ninguém soube responder", Baum continuou. "Mas alguém fez a seguinte pergunta: 'Se você só pudesse fazer um filme caso ela estivesse nele, você faria?' Eu respondi: 'Bom, essa é uma ótima pergunta... difícil de responder, porque todos queremos fazer nossos filmes e quem recusaria uma chance? Ninguém que eu conheça. O trabalho de vocês é fazer filmes".