Atriz de “Pose” e ativista da causa LGBTQIA+ morre aos 52 anos | A TARDE

A artista e ativista LGBTQIA+ e atriz da série “Pose”, Cecilia Gentili, morreu na última terça-feira, 6, aos 52 anos. A notícia foi confirmada no Instagram da própria artista, sem citar a causa da morte.

Gentili apareceu em quatro episódios de Pose, entre 2018 e 2021, como uma cirurgiã plástica que atendia a comunidade transgênero de Nova York, oferecendo preços acessíveis por procedimentos duvidosos.



Ela ficou conhecida também por ser autora do livro de não-ficção Faltas: Letters to Everyone in My Hometown Who Isn’t My Rapist ("Faltas: Cartas Para Todo Mundo na Minha Cidade-Natal Que Não é o Meu Estuprador"), premiado com o Stonewall Book Award em 2022.



Já como ativista, ela foi líder de políticas públicas da GMHC, principal organização não-governamental envolvida no tratamento e prevenção de HIV/AIDS nos EUA; fundou a Trans Equity Consulting, que oferecia serviços de consultoria gratuitos para empreendedores trans; e fez parte da diretoria da Stonewall Community Foundation, que oferece financiamento para projetos LGBTQIA+ em Nova York.



Após a morte de Gentili, Dominique Jackson, que interpretou Elektra em Pose, fez uma homenagem à colega de elenco no Instagram: “Mesmo em morte, você é uma força para ser reconhecida, e seu legado é de movimento, amor e compaixão genuínas. Eu lhe agradeço por todo o trabalho que você fez. Você contou a sua verdade de forma ousada, e com isso mudou muitas vidas ao redor do mundo”.



Confira a homenagem na íntegra abaixo: