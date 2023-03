Atriz de 'Wandinha' relembra viagem à Bahia: ‘1ª vez que me vi bonita’

A atriz estadunidense Joy Sunday, de 26 anos, da série "Wandinha", declarou que a viagem à Bahia a "fez se sentir bonita pela primeira vez". Ela contou que a experiência aconteceu durante o ensino médio.

O momento marcante foi relembrado em uma entrevista para a Seventeen americana, onde Joy revisitou memórias e objetos da sua vida.

"Na verdade, o Brasil foi o primeiro lugar onde senti que eu era bonita. Eu me lembro de três mulheres na Bahia, em uma igreja. Elas me pararam e me disseram que eu era bonita. Eu me lembro de ficar incrédula porque eu não acreditei nelas. Foi a primeira vez que eu realmente parei para pensar em mim como uma pessoa bonita", revelou.

Ainda segundo a publicação, a atriz disse que passou um mês no estado e a vivência marcou a sua segunda viagem fora dos Estados Unidos.

"Eu estive no Brasil quando tinha 13 anos. Não foi minha primeira viagem sozinha, mas foi a primeira vez que saí do país, além da Nigéria, que é de onde meus pais são. Essa oportunidade me abriu muitas portas, me trouxe onde estou hoje", afirmou.