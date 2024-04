Bahia integra programação do Festival de Cinema Brasileiro de Paris | A TARDE

Teve início, nesta terça-feira, 26, o Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Principal vitrine do cinema brasileiro na Europa, a 26ª edição do evento acontece até 2 de abril, no tradicional L’Arlequin, cinema de rua modernista no bairro Saint-Germain-des-Près.

Realizada pela Jangada, da carioca Katia Adler, a mostra terá Antônio Pitanga como o grande homenageado e, além de contar com a presença do ator, vai apresentar seis longas de sua filmografia, entre eles, "Na Boca do Mundo", primeira produção dirigida por ele, "Barravento", de Glauber Rocha, e "Nosso Sonho", o filme nacional mais visto de 2023.

O 26० Festival de Cinema Brasileiro de Paris exibe uma seleção das melhores produções do cinema brasileiro, entre ficções e documentários, e reúne anualmente mais de cinco mil pessoas para celebrar o audiovisual brasileiro na capital francesa. Neste ano, serão exibidos 30 filmes, divididos em cinco mostras: Competitiva, Hors-concours, Documentários, Sessão Escolar e Homenagem a Antonio Pitanga. O festival também contará com o lançamento do livro "A Nudez da Cópia Imperfeita", de Wagner Schwartz.

Nesta edição, estão confirmadas em Paris as presenças de nomes como Antônio Pitanga (homenageado), Camila Pitanga (diretora doc "Pitanga"), Murilo Benício (diretor "Pérola") e Helio Pitanga (diretor "Nas Ondas de Dorival Caymmi").

Bahia em Paris

"Barravento", de Glauber Rocha, contará com debate pós-sessão. Além disso, "Nas Ondas de Dorival Caymmi" e "Meu Nome É Gal", sobre os artistas baianos Dorival Caymmi e Gal Costa, ganharão exibições especiais. "Nas Ondas de Dorival Caymmi", de Locca Faria, inédito na Europa, será exibido na abertura e no encerramento. Já a produção sobre Gal compete na Mostra Hors-concours.

"Saudade Fez Morada Aqui Dentro", filme baiano dirigido por Haroldo Borges, foi selecionado para a programação. O longa, que já participou da 47ª Mostra de São Paulo, do Festival do Rio e ganhou o Prêmio de Melhor Filme Internacional do Festival de Mar del Plata em 2022, agora está concorrendo na Mostra Competitiva do festival em Paris. A história acompanha a vida de Gabriel, um adolescente do interior da Bahia que é diagnosticado com uma doença que o fará perder a visão.

Confira a programação completa:

CINÉMA L'ARLEQUIN

76 Rue de Rennes, 75006 - Paris (Saint Germain des Pres)

Festival du cinéma brésilien de Paris 2024

Terça, 26 de março

19h - Abertura: NAS ONDAS DE DORIVAL CAYMMI (1h30)

Presença do ator Antônio Pitanga

21h10 - CROWRÃ (A FLOR DO BURITI) (2h04)

Quarta, 27 de março

14h - LEVANTE (1h33)

16h - CASA DE ANTIGUIDADES (1h33)

Presença do ator Antônio Pitanga

18h30 - SEM CORAÇÃO (1h31)

20h30 - A INVENÇÃO DO OUTRO (2h24)

Apresentado por Erika Campelo - Autres Brésils

Quinta, 28 de março

13h45 - Sessão escolar: NOSSO SONHO (1h57)

Presença do ator Antônio Pitanga

16h30 - NA BOCA DO MUNDO (1h40)

Presença do ator Antônio Pitanga

18h30 - BET NIA (2h02)

21h - BARRAVENTO (1h20)

Apresentação e debate sobre o filme

Presença do ator Antônio Pitanga

Sexta, 29 de março

9h30 - Sessão escolar: CHIC SHOW (1h30)

13h30 - Sessão escolar: TRÊS VERÕES (1h34)

Apresentação e debate sobre o filme

Presença da diretora Sandra Kogut

15h45 - Sessão escolar: O BEIJO NO ASFALTO (1h41)

Apresentação e debate sobre o filme

Presença do diretor Murilo Benício

18h00 - CHIC SHOW (1h30)

19h50 - PÉROLA (1h40)

Apresentação e debate sobre o filme

Presença do diretor Murilo Benício

22h - PROPRIEDADE (1h41)

Sábado, 30 de março

13h30 - LADRÕES DE CINEMA (2h07)

Presença do ator Antônio Pitanga

16h - A FALTA QUE NOS MOVE (1h50)

Apresentação e debate sobre o filme

Presença da diretora Christiane Jatahy

18h30 - PITANGA (1h50)

Homenagem a Antônio Pitanga

Presença da diretora Camila Pitanga, do ator Antônio Pitanga e de Marcelo Freixo

21h - NOSSO SONHO (1h57)

Apresentação e debate sobre o filme

Presença do diretor Eduardo Albergaria e do ator Antônio Pitanga

23h20 - Bal dans le hall

Domingo, 31 de março

11h - ATIRARAM NO PIANISTA (1h44)

14h - UTOPIA TROPICAL (1h17)

16h - A BATALHA DA RUA MARIA ANTÔNIA (1h28)

18h00 - NO CÉU DA PÁTRIA NESSE INSTANTE (1h45)

Apresentação e debate sobre o filme

Presença da diretora Sandra Kogut e de Marcelo Freixo

20h45 - A PAIXÃO SEGUNDO G.H. (2h04)

Segunda, 1º de abril

11h - SINFONIA DE UM HOMEM COMUM (1h25)

14h - SAUDADE FEZ MORADA AQUI DENTRO (1h47)

16h - MUSSUM (2h03)

18h10 - PEDÁGIO (1h31)

20h30 - O DIABO NA RUA, NO MEIO DO REDEMUNHO (2h07)

Presença da diretora Bia Lessa

Terça, 2 de abril

14h30 - BET NIA (2h02)

16h45 - SAUDADE FEZ MORADA AQUI DENTRO (1h47)

19h00 - MEU NOME É GAL (1h30)

20h45 - MADELEINE À PARIS (1h18)

Encerramento com apresentação e debate sobre o filme

Presença confirmada da diretora Liliane Mutti e do protagonista Roberto Chaves