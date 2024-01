Barack Obama elege os melhores filmes de 2023 | A TARDE

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama compartilhou a sua tradicional lista de fim de ano com seus livros e filmes favoritos. Divulgada no Instagram, na quarta-feira (27), a seleção de 2023 conta com “Rustin”, “O Mundo Depois de Nós” e “Jon Batiste: American Symphony”.

Como o trio é formado por produções da Higher Ground, a empresa de Obama. Por isso, ele também montou uma lista separada de longas com “Oppenheimer”, “Anatomia de uma Queda” e “Vidas Passadas” como os seus outros favoritos do ano.



Confira a lista de Obama:



MELHORES FILMES DO ANO



Rustin

O Mundo Depois de Nós

Jon Batiste: American Symphony

OUTROS MELHORES

Os Rejeitados

Blackberry

Oppenheimer

American Fiction

Anatomia de uma Queda

Monster

Vidas Passadas

Air

Belas e Recatadas

Mil e Um