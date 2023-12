“Barbie” já tem data para estrear na HBO Max | A TARDE

Sucesso de público e crítica, "Barbie" já tem data para estrear na HBO Max: 15 de dezembro. Com direção e roteiro de Greta Gerwig (Lady Bird), o filme teve seu lançamento nos cinemas no dia 21 de julho e quebrou recordes, sendo responsável pela maior bilheteria em 100 anos de história da Warner Bros.

O elenco estrelado de Barbie é composto por nomes como Margot Robbie (Eu, Tonya), Ryan Gosling (La La Land), America Ferrera (Como Treinar Seu Dragão), Kate McKinnon (O Escândalo), entre outros.

A história acompanha o dia a dia em Barbie Land - o mundo mágico das Barbies, onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e aproveitar intermináveis festas. Porém, uma das bonecas, interpretada por Margot Robbie, começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim.