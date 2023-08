Barbie só chega ao HBO Max no fim do ano, revela diretor da Warner

Barbie continua obtendo sucesso financeiro para a Warner desde sua estreia no final de julho e espera-se que essa tendência continue pelos próximos meses.

O CEO do estúdio, David Zaslav, revelou que o filme estrelado por Margot Robbie será lançado no serviço de streaming HBO Max somente no final deste ano.

Durante uma reunião com acionistas para o balanço da empresa, Zaslav comemorou o êxito do filme.

"Deixamos o filme estrear lá e aí aumentamos o burburinho, para só depois, lançarmos em streaming. O filme precisa passar por esses estágios, que sempre funcionaram, do ponto de vista econômico, e aí sim ir para o Max. Quando isso acontecer, no outono, ele também terá um bom impacto", disse.

O lançamento no HBO Max está previsto para o outono do hemisfério norte, entre os meses de setembro e dezembro Enquanto isso, Barbie continua em exibição nos cinemas brasileiros. Confira os cinemas e horários das sessões.