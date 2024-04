Beetlejuice 2 ganha trailer com Michael Keaton e Jenna Ortega | A TARDE

O filme Beetlejuice Beetlejuice, sequência de Os Fantasmas se Divertem, finalmente ganhou seu primeiro trailer, divulgado nesta quinta-feira, 21. As imagens mostram mais do visual de Michael Keaton, Jenna Ortega e do resto do elenco.

O filme estreia em 5 de setembro nos cinemas. Beetlejuice Beetlejuice conta com os retornos de Michael Keaton e Winona Ryder. Entre as novidades da continuação, destaque para Jenna Ortega, Monica Bellucci e Willem Dafoe.



No Brasil, o longa terá o nome "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice". Veja o trailer: