"Besouro Azul" arrecada menos que o esperado; confira valores

Mesmo destronando "Barbie" na bilheteria norte-americana, "Besouro Azul", novo filme da DC estrelado por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, teve desempenho abaixo do que apontavam as projeções.

No último final de semana, o filme fez pouco mais de US$ 25 milhões nos Estados Unidos, valor inferior ao do primeiro final de semana de “Shazam!: Fúria dos Deuses”, que arrecadou US$ 30,11 milhões. A Warner Bros. esperava arrecadação entre US$ 28 milhões e US$ 32 milhões.

Fora da bilheteria doméstica, Besouro Azul arrecadou apenas US$ 18 milhões em 63 mercados - tendo alcançado o topo em 17 deles. Mundialmente, o longo arrecadou US$ 43.4 milhões. A nova aposta da DC custou US$ 104 milhões para ser feito.

Mesmo perdendo o reinado, Barbie, que caiu para o segundo lugar, se aproximou de um novo recorde. Com 21,5 milhões no final de semana, o longa diminuiu a diferença com "Super Mario Bros" e deve se tornar a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos na próxima semana.

Já "Oppenheimer", de Christopher Nolan, também segue em sua quinta semana em cartaz e ficou em terceiro lugar como melhor bilheteria, com $ 10,6 milhões.