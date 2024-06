'Bibi Perigosa' da vida real vende nudes para financiar filme | A TARDE

Famosa por inspirar a personagem Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes na novela 'A Força do Querer', em 2017, Fabiana Escobar, decidiu se render às plataformas de conteúdo adulto e criou um perfil no OnlyFans. A decisão surgiu após a escritora, roteirista, palestrante e cineasta precisar de dinheiro para a produção de seu longa-metragem autoral.

Em entrevista ao podcast Acompanhadas, Fabiana, que tem 42 anos, contou qual o motivo de vender as fotos nuas e de como está sendo sua experiência. "Estava solteira e precisava daquele dinheiro. Peguei as fotos de calcinha que às vezes enviava e postei. Os nudes serviram para alguma coisa. Não tinha fotos profissionais, minhas fotos eram feitas em casa, comigo descabelada", explicou.

Fabiana Escobar ficou conhecida após sua história de vida ser retratada na novela escrita por Gloria Perez, baseada no livro em que escreveu, chamado de "Perigosa", ela também chegou a fazer uma participação especial no último capítulo. No livro, Bibi contou como foi o seu relacionamento com Saulo de Sá da Silva, conhecido como 'Barão do Pó', que comandava o tráfico de drogas na Rocinha, no Rio de Janeiro. O casal teve dois filhos e esteve junto por 14 anos, até a separação em 2010.

