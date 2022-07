“Blonde”: Cinebiografia de Marilyn Monroe ganha primeiro trailer

Um dos longas mais esperados pela crítica, “Blonde", filme sobre a vida de Marilyn Monroe, ganhou o seu primeiro trailer nesta quinta-feira, 28. Ana de Armas dá vida à icônica atriz na produção dirigida por Andrew Dominik e baseada no livro de Joyce Carol Oates.

O trailer mostra Marilyn cansada com a fama e o personagem criado em volta dela. "Eu sei que você deveria me acostumar com isso, mas simplesmente não consigo", diz.

"Eu não posso encarar outra cena com Marilyn Monroe", afirma.

O filme estreia na Netflix no dia 28 de setembro. Confira o trailer: