Blue Praia Bar apresenta filme “10 Coisas que eu odeio em Você”

Em mais uma edição de cinema ao ar livre, o Cine Blue traz o filme "10 Coisas que Eu Odeio em Você" no dia 15 de setembro, às 20h, no Blue Praia Bar, que fica no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

O filme "10 Coisas que Eu Odeio em Você" é um clássico moderno que capturou o coração de gerações de espectadores com sua história cativante de amor entre Kat e Patrick. Inspirado na obra de William Shakespeare, "A Megera Domada", o filme estrela Heath Ledger e Julia Stiles, cujas atuações brilhantes são um deleite para os olhos.

A experiência contará com welcomes drinks de cortesia da Corona e pipoca. Os ingressos estarão disponíveis através da plataforma Ticket Maker.