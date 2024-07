Boneca Annabelle usada nos filmes é queimada em incêndio

Nome da boneca chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do X - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O incêndio que atingiu a exposição interativa Casa Warner na madrugada desta terça-feira, 9, destruiu diversos itens, entre eles a boneca Annabelle usada nas gravações da franquia ‘Invocação do Mal’. A atração ficava no estacionamento do Shopping Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A exposição tinha 1.500 m² e reunia espaços temáticos, itens de filmes e personagens em tamanho real de produções do estúdio Warner Bros., como a franquia ‘Harry Potter’, Mulher Maravilha, Batman e Super-Homem. Também contava com atrações para fãs de ‘Scooby Doo’ e ‘Rick and Morty’; e de séries como ‘Friends’ e ‘The Big Bang Theory’. Até o momento, não se sabe qual foi a causa do incêndio e perícia será realizada.

Na oposição, a boneca Annabelle foi trancada sentada em uma vitrine de madeira e vidro. “Aviso: Não abra em hipótese alguma”, diz uma placa posicionada na parte de cima da vitrine. A presença da boneca no local viralizou nas redes sociais e virou meme.

O nome da boneca chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). “A culpada pelo incêndio na Casa Warner, no Nova América”, escreveu uma pessoa ao postar um vídeo de Annabelle na exposição do Rio.

A culpada pelo incêndio na Casa Warner, no Nova América pic.twitter.com/oHiMIVittQ — Nathália Pereira (@nathaliap23) July 9, 2024

Outros internautas brincaram dizendo que agora Annabelle está à solta no Brasil. “Nem a Annabelle tankou [gíria para aguentou] o Rio de Janeiro”, disse uma pessoa.

Outra “culpo” o influenciador e youtuber Felipe Neto, que tirou uma foto segurando a boneca no colo.