Cajazeiras será cenário de curta-metragem com moradores locais | A TARDE

Cajazeiras será o cenário de "Ancestral", novo curta-metragem da cineasta Marise Urbano. Nascida e criada no bairro, Marise tem uma trajetória marcada pela representatividade e valorização das comunidades periféricas.

As filmagens do mais recente projeto da diretora serão realizadas com a participação de moradores de Cajacity, que serão selecionados através de uma oficina de preparação de elenco, a ser ministrada pelo ator Heraldo de Deus. A seleção será realizada em setembro.

Além de sua atuação como roteirista, diretora, diretora e técnica de som direto, Marise é também pesquisadora, curadora, e membra ativa de associações e coletivos voltados para o fortalecimento do cinema negro.



Ancestral é o seu mais recente projeto cinematográfico, ainda em fase de pré-produção, e tem como objetivo central o discurso de que o futuro é ancestral, numa perspectiva sankofa, a partir dessa base, a proposta explora o afrofuturismo e promove um diálogo sobre as questões sociais e políticas que permeiam a vida cotidiana das comunidades periféricas.

A escolha de Cajazeiras como cenário de Ancestral não apenas ressalta a conexão pessoal de Marise com o bairro, mas também reforça o compromisso do cinema baiano em ser diverso e apostar em uma pluralidade que mergulha em territórios antes não escolhidos como cenário potentes.

Cinema é política, nessa perspectiva, além de descentralizar a locação e ocupar a periferia com uma produção cinematográfica, o projeto conta com uma equipe majoritariamente negra e periférica.

Publicações relacionadas