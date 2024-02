Catálogo maior, série da Turma da Mônica e mais: as novidades da Max | A TARDE

Antiga HBO Max, a Max, streaming da Warner Bros. Discovery, apresentou mais detalhes sobre sua chegada à América Latina e Caribe no dia 27 de fevereiro. O Cineinsite A TARDE foi um dos veículos convidados para conferir o conteúdo exclusivo em primeira mão.

>>> Vida e carreira de Brown será tema de documentário da HBO

A plataforma promete um catálogo de conteúdo expandido que inclui HBO Originals, Max Originals, Warner Bros., o universo DC, Harry Potter, Adult Swim, Cartoon Network e Discovery Kids, além de realities shows, estilo de vida e true crime de marcas como Discovery, Discovery Home & Health e Investigação Discovery (ID).

O streaming foi lançado nos Estados Unidos em maio de 2023. Como aposta global, a América Latina é o primeiro mercado internacional a receber a novidade. “As premissas básicas para o Max são flexibilidade e simplicidade [...] Max combina um catálogo incomparável com uma plataforma robusta, oferecendo aos usuários altos níveis de personalização”, afirma Juan Solá, líder de streaming LATAM na Warner Bros. Discovery.

Para o Brasil, Sergio Nakasone, head de Desenvolvimento e Produção de Conteúdos Não-Roteirizados, destaca conteúdos em que os protagonistas não serão apenas retratados, mas terão local de fala, entre eles, as séries sobre o baiano Luva de Pedreiro e de Romário. “Em suas próprias palavras, veremos como o campeão mundial nos conta os altos e baixos da sua carreira, revelando aspectos que ninguém conhece”, afirmou ele sobre a produção voltada ao atacante da Seleção.

Confira as novidades:

Títulos a estrear: Aquaman 2, O Regime, O Simpatizante, The Franchise; The Jinx: Part 2., novas temporadas das séries The Last Of Us, Euphoria, My Brilliant Friend, The White Lotus e A Casa Do Dragão, também retornarão. Foi anunciado no ano passado A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight, a prequela de Game Of Thrones, além do Max Original Pinguim, expandindo o Universo DC; e Welcome To Derry, a prequela de IT, inspirada nos romances de Stephen King.

Outras novas obras anunciadas recentemente para Max incluem uma série Max Original de Harry Potter, que é uma adaptação da série de livros originais de J.K. Rowling, que será produtora executiva; uma série de comédia Max Original derivada de The Big Bang Theory; e uma série do universo de Invocação do Mal.

Estreias do Brasil: vai estrear ainda este ano a série Max Original Da Ponte Pra Lá e a animação Astronauta e a série Franjinha e Milena, essas duas baseadas nos quadrinhos da Turma Da Mônica. Outras futuras produções locais da Max incluem Sin Querer Queriendo, a primeira biossérie inspirada na vida de Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chaves, para a qual também foi anunciado que o ator Pablo Cruz assumirá o papel do querido personagem. Outra novidade é o filme de animação Batman Azteca: Choque De Impérios.

As produções locais do Brasil incluem também as duas primeiras novelas originais feitas para Max: Beleza Fatal e Dona Beja; bem como a série original da HBO Cidade De Deus, continuando a história do filme premiado e indicado ao Oscar® 20 anos após os acontecimentos da trama original. Há ainda os documentários Romário - O Cara, onde o campeão mundial contará os altos e baixos de sua carreira no futebol; e Luva De Pedreiro – A História Jamais Contada, que acompanha o baiano que se tornou um fenômeno global da internet.

Entre os reality shows do Brasil estão as novas temporadas de Largados e Pelados Brasil; Muquiranas, a versão brasileira de Extreme Cheapskates; e a adaptação de Quilos Mortais.

Experiência de usuário: A Max promete uma experiência de usuário mais robusta e fácil de explorar, com visualização fluida. Para aqueles que ainda não decidiram o que assistir, a plataforma vai ofertar recomendações personalizadas.

Onde assistir: Max estará disponível em computadores (Chrome OS, MacOS, Windows), dispositivos móveis e tablets (Amazon Fire tablet, Android e tablet, iPhone e iPad), TVs (Amazon Fire, Android TV, Apple TV, Chromecast, LG, Roku, Samsung), consoles de jogos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) e decodificadores.

Imersões ao vivo: Max contará com uma janela do ao vivo, para agregar a outras transmissões de esportes e entretenimento, por exemplo. Uma das novidades é a transmissão do Oscar, que já será disponibilizada na Max no dia 10 de março.

Novela Beleza Fatal | Foto: Divulgação | Max

Planos e preços da Max

A plataforma estará disponível diretamente ao consumidor na página do streaming, em lojas de apps, através de terceiros que comercializam assinaturas da Max - incluindo provedores de TV a cabo ou via satélite, assinaturas digitais ou provedores de internet ou móveis.

Além disso, Max será incluída sem custo adicional na assinatura do pacote premium dos canais HBO com diversas operadoras de TV por assinatura da região. Max terá 3 planos, para que cada usuário possa escolher a alternativa que melhor se adapta às suas preferências. Cada um deles terá a opção de assinatura mensal ou anual.

Os atuais assinantes da HBO Max não precisarão fazer uma nova assinatura para acessar o streaming, podendo acessar já no dia do lançamento, mas haverá mudança nos planos de assinatura. São três tipos diferentes:

Plano Básico com Anúncios

Assinatura mensal: R$29,90 e a anual: R$225,90.

Anúncios limitados

2 dispositivos ao mesmo tempo

Resolução Full HD

Plano Standard

Assinatura mensal: R$39,90 e a anual:R$357,90.

2 dispositivos ao mesmo tempo

Resolução Full HD

30 downloads para curtir offline

Plano Platinum

Assinatura mensal: R$55,90 e a anual: R$ 477,90.

4 dispositivos ao mesmo tempo

Resolução Full HD e 4K Ultra HD

Áudio Dolby Atmos

100 downloads para curtir offline