CCXP23 terá painel com “Halo” e “Star Trek: Discovery” | A TARDE

O Palco Thunder da CCXP23 terá, no próximo sábado, 2, novidades de produções como “Halo” , “Star Trek: Discovery” , “The Thundermans Return” e “Drag Race Brasil” , todas da Paramount+.

O painel terá apresentação de Hugo Gloss e Nicole Bahls e terá presenças estreladas, como Pablo Schreiber, Sonequa Martin-Green, Kira Kosarin e muito mais.

Saiba quem vai marcar presença:

Halo - 2ª temporada: Pablo Schreiber (Master Chief), Joseph Morgan (James Ackerson), David Wiener (showrunner) e Kiki Wolfkill (produtora executiva);

Star Trek: Discovery - 5ª e última temporada: Sonequa Martin-Green (Capitã Michael Burnham) e Michelle Paradise (showrunner);

The Thundermans Return: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) e Jack Griffo (Max Thunderman);

Drag Race Brasil: Grag Queen (apresentadora) e as competidoras Aquarela, Betina Polaroid, Dallas de Vil, Diva More, Hellena Malditta, Melusine Sparkle, Miranda Lebrão, Naza, Organzza, Rubi Ocean, Shannon Skarllet e Tristan Soledade.

O Paramount+ também marcará presença no festival com um estande recheado de experiências interativas para os fãs de Halo, Star Trek: Discovery, Drag Race Brasil, Tartarugas Ninja: Caos Mutante, Anderson Spider Silva e De Férias com o Ex.

A CCXP23 acontece entre 30 de novembro e 3 de dezembro no São Paulo Expo.