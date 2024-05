CCXP24 anuncia valores do 2º lote e outras novidades | A TARDE

Os valores do segundo lote de ingressos da CCXP24 foram divulgados nesta terça-feira, 7. Ainda é possível comprar todas as modalidades (Ingressos Diários, 4 Dias e Epic Pass). O evento também anunciou a participação de quadrinistas para o Artists’ Valley.

Confira os preços do 2º Lote: 07/05/2024 - 09/09/2024

Quinta-feira: R$ 190,00 (Meia-entrada); R$ 240,00 (Social); e R$ 380,00 (Inteira)

Sexta-feira: R$ 210,00 (Meia-entrada); R$ 260,00 (Social); e R$ 420,00 (Inteira)

Sábado: R$ 260,00 (Meia-entrada); R$ 310,00 (Social); R$ 520,00 (Inteira)

Domingo: R$ 260,00 (Meia-entrada); R$ 310,00 (Social); e R$ 520,00 (Inteira)

4 dias: R$825,00 (Meia-entrada); R$975,00 (Social); e R$ 1.650,00 (Inteira)

Epic Pass: R$ 2.300,00

Artists’ Valley By Bis

O festival também anunciou a participação de J.M. DeMatteis, em parceria com a editora Pipoca & Nanquim. Vencedor do Prêmio Eisner, ele estará todos os dias (de 5 a 8 de dezembro) no estande da editora recebendo e autografando suas obras.

O artista participou de uma variedade de projetos memoráveis, desde o épico de “Homem-Aranha: A Última Caçada de Kraven” até a “Liga da Justiça Internacional”, passando por projetos como o autobiográfico Brooklyn Dreams e a ficção científica espacial “Moonshadow”. Seu trabalho na televisão e no cinema inclui “The Twilight Zone”, “Justice League Unlimited e Batman: The Brave and the Bold”, além dos filmes de animação “Batman vs. Robin”, “Superman: Red Son” e “Constantine: City of Demons”.

O outro nome confirmado é o de Kevin Maguire. O respeitado quadrinista retorna para a CCXP, onde participou em 2015, e também estará presente todos os dias no Artists' Valley by Bis.

Kevin é conhecido por sua atuação em conjunto com “DeMatteis” durante os anos 1980, na “Liga da Justiça Internacional”. Entre as grandes obras que trabalhou estão “Man Of Steel”, “Supergirl”, “X-Men Forever”, “The Adventures Of Captain America”, “Batman Confidential”, “World's Finest”, “Defenders”, “Metal Men”, “Godzilla” e inúmeras outras HQs.

