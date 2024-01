Charlie Hunnam recusou interpretar Oliver Queen: "Não sei quem é" | A TARDE

O ator Charlie Hunnam revelou ter recusado a oferta de interpretar Oliver Queen, o Arqueiro Verde, no Universo Estendido da DC (DCEU). Em entrevista ao Comic Book, Hunnam explicou que executivos do estúdio abordaram-no com a proposta, mas ele declinou devido à falta de conhecimento sobre o personagem e o receio de decepcionar os fãs.

"Nunca conversei com Zack (Snyder) sobre isso. Sinceramente, não me lembro quem. Foram algumas pessoas de terno, trouxeram a ideia para mim e acharam que seria terrivelmente emocionante para mim interpretar o Arqueiro Verde".

Hunnam admitiu não compartilhar do entusiasmo da equipe de produção e afirmou não conhecer o Arqueiro Verde. Além disso, destacou sua hesitação quanto à adaptação para o papel, citando que a cor verde não é sua preferida e que não se via vestindo spandex.

“Não compartilho o entusiasmo deles. Não sei quem é o Arqueiro Verde, então não quero ofender ninguém. Olhei para uma foto e pensei: ‘Não tenho certeza se verde é minha cor e tenho certeza de que spandex não é meu material’. Além disso, apenas disse: ‘Obrigado, não estou interessado’”.

Atualmente, Hunnam está envolvido no filme "Rebel Moon", dirigido por Zack Snyder, considerado o "arquiteto do DCEU".