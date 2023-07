Christopher Nolan - saiba onde assistir a todos os filmes do diretor

Christopher Nolan é reconhecido como um dos mais bem-sucedidos diretores de Hollywood, tendo começado sua carreira em 1998 com “Following” (“Seguinte), o catálogo do cineasta guarda 26 indicações ao Óscar, com sete conquistas. Confira a lista de filmes e onde assistir a cada um deles.

Seguinte (Following)

1998 - 1h 09m

O aclamado primeiro filme de Nolan que o rendeu o prêmio de prestigio Tiger Award no Festival Internacional de Cinema de Rotterdam conta a história de Um jovem escritor que segue estranhos em busca de material encontra um ladrão que o coloca sob sua proteção.

criterioncollection

Amnésia (Memento)



2000 - 1h 53m - Amazon Prime e Google Play.

Leonard está caçando o homem que estuprou e matou sua esposa. Ele tem dificuldades em encontrar o assassino pois sofre de uma forma intratável de perda de memória. Mesmo que ele possa lembrar detalhes da vida antes do acidente, Leonard não consegue lembrar o que aconteceu quinze minutos atrás, onde está indo ou a razão.

Disponível por assinatura na Looke, Amazon Prime e por aluguel de R$ 6,90 no YouTube.

Arquivo de Trailers

Insônia

2002 - 1h 58m - OldFlix

Enviado para investigar o assassinato de uma adolescente em uma cidadezinha do Alasca, um policial acidentalmente atira em seu colega enquanto tenta prender um suspeito. Em vez de admitir sua culpa, ele recebe um álibi inesperado, mas isso só o leva a sentir mais culpa pela morte de seu parceiro. Agora, além de ter de solucionar o caso da morte da adolescente, o policial se vê forçado a lidar com seus sentimentos e com chantagens que aparecem em seu caminho. Com Al Pacino e Robin Williams no elenco.

Disponível por assinatura na OldFlix.

Rotten Tomatoes Classic Trailers

Batman Begins



2005 - 2h 20m - HBO Max e Apple TV+

Marcado pelo assassinato de seus pais quando ainda era criança, o milionário Bruce Wayne (Christian Bale) decide viajar pelo mundo em busca de encontrar meios que lhe permitam combater a injustiça e provocar medo em seus adversários. Após retornar a Gotham City, sua cidade-natal, ele idealiza seu alter-ego: Batman, um justiceiro mascarado que usa força, inteligência e um arsenal tecnológico para combater o crime.

Disponível por assinatura na HBO Max e aluguel de R$ 7,90 na Apple TV+.

Rotten Tomatoes Classic Trailers

O Grande Truque



2006 - 2h 10m - OiPlay, HBO Max e Microsoft Store

No século 19, em Londres, dois amigos ilusionistas e mágicos, Alfred Borden e Rupert Angier, acabam construindo uma rivalidade, uma batalha por supremacia, que se estende ao longo dos anos e que se transforma em obsessão, cujos resultados serão inevitavelmente trágicos. Com Hugh Jackman (Wolverine), Christian Bale, Scarlett Johansson e David Bowie no elenco.

Disponível por assinatura na OiPlay, HBO Max e por aluguel de R$ 5,90 na Microsoft Store.

Batman: O Cavaleiro das Trevas

2008 - 2h 32m - HBO Max e Apple TV+

Após dois anos desde o surgimento do Batman, os criminosos de Gotham City têm muito o que temer. Com a ajuda do tenente James Gordon e do promotor público Harvey Dent, Batman luta contra o crime organizado. Acuados com o combate, os chefes do crime aceitam a proposta feita pelo Coringa e o contratam para combater o Homem-Morcego.

Disponível por assinatura na HBO Max e aluguel de R$ 5,90 na Microsoft Store.

A Origem (Inception)

2010 - 2h 28m - Microsoft Store

Um ladrão que rouba segredos corporativos por meio do uso da tecnologia de compartilhamento de sonhos, recebe a tarefa inversa de plantar uma ideia na mente de um Diretor Executivo.

Disponível por aluguel de R$ 5,90 na Microsoft Store.

WarnerBrosPortugal

Batman: O Cavaleiro das Trevas



2012 - 2h 45m - HBO Max e Microsoft Store

Após ser culpado pela morte de Harvey Dent e passar de herói a vilão, Batman desaparece. As coisas mudam com a chegada de uma ladra misteriosa, a Mulher-Gato, e Bane, um terrorista mascarado, que fazem Batman abandonar seu exílio forçado.

Disponível por assinatura na HBO Max e por aluguel de R$ 5,90 na Microsoft Store.

Interestelar

2014 - 2h 49m - Amazon Prime, HBO Max e Microsoft Store

As reservas naturais da Terra estão chegando ao fim e um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brand, Jenkins e Doyle, ele seguirá em busca de um novo lar. Com Matthew McConaughey e Anne Hathaway

Disponível por assinatura na Amazon Prime, HBO Max e por aluguel de R$ 5,90 na Microsoft Store.

Dunkirk

2017 - 1h 46m - HBO Max e Microsoft Store

Em maio de 1940, soldados e civis lutam com todas as forças para evacuar o exército britânico e seus aliados de Dunkirk. É a última esperança da Europa. Aclamado por Tarantino como um dos cinco melhores filmes dos anos 2010.

Disponível por assinatura na HBO Max e por aluguel de R$ 5,90 na Microsoft Store.

Warner Bros. Pictures Brasil

Tenet



2020 - 2h 32m - Amazon Prime, HBO Max, OiPlay e Google Play

Armado com apenas uma palavra – Tenet – e lutando pela sobrevivência do mundo inteiro, o Protagonista viaja através de um mundo crepuscular de espionagem internacional em uma missão que irá desenrolar em algo para além do tempo real.

Disponível por assinatura na Amazon Prime, HBO Max, OiPlay e por compra de R$ 14,90 na Google Play.

Warner Bros. Pictures Brasil

Além destes filmes, o cineasta atuou como roteirista em “O Homem de Aço” e produtor em “Batman Vs Superman: A Origem da Justiça” e “Liga da Justiça”.